Viyana nükleer müzakere heyetleri istişareler için başkentlerine dönecektir

Müzakerele iki günlük istişareler esnasında ara verilmeksizin uzmanlar düzeyinde devam edecek ve heyet başkanlarının dönmesi müzakerelerin durması anlamına gelmemektedir.

18 günden beri başlayan müzakereler ihtiyatlı şekilde ilerlemektedir. İran, Viyana’da anlaşma sağlanması durumunda ilk önce uygulanan ambargoların bitmesi gerekir ve doğrulama yapıldıktan sonra İran’da nükleer uygulamalarını KOEP çerçevesi anlaşmasında yapacaktır.

İran defalarca karşı tarafın ciddi iradesi ve hazırlığı olması durumunda ve amabrgoların kaldırılması için İran’ın belirlediği mekanizmalar olması durumunda nihai anlaşmaya varmanın kısa olacağını bildirmiştir.

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2012