İslami: İran'ın tamamını ışınlamaya hazırlıyoruz

Doğu Azerbaycan Valisi Hürrem, Işınlama Uygulaması Başkan Yardımcısı Şirmerdi ve İran Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Kasım Biniyaz ile birlikte Bonab şehrinde ülkenin kuzeybatı radyasyon sistemini ziyaret eden İslami, tesisin faaliyet sürecini ve alınan önlemleri inceledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun tarım ürünleri sorunlarıyla bağlantılı olarak radyasyon uygulaması alanında ne gibi katkıları olabileceği sorusuna yanıt veren İslami, 'Nükleerin sahip olabileceği teknoloji, günümüzde dünyada, özellikle dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan radyasyonun kullanılmasıdır. Ülkemizin yılda 120 milyon tonun üzerinde tarım, bahçecilik ve su ürünlerine sahip olduğunu göz önünde bulundurarak radyasyon için gerekli kapasiteyi oluşturması gerekmektedir' diye belirtti.

Nükleer teknolojinin insan yaşamında ve ülke ekonomisinde kullanılmasının tanıtılması ve gerçekleştirilmesi konusunda örgütün programını vurgulayan İslami, 'Ülkede bağımsız merkezler oluşturarak kendi içlerinde barındırabilecek sanayi, tarım ve lojistik merkezler planladık' diye konuştu.

Radyasyon kapasiteleri, tesis edilen ekipmanlar veya yapılan projelendirme ekipmanları ile üreticilere sağlanarak, ülkenin üretim ve ekonomik sektörüne, ürünlerin zararlılarını radyasyon yoluyla azaltabilme imkanı yaratacaklarını dile getiren İslami, 'Depodaki ürünlerin depolama ve raf ömrünü iyileştirmek için de çalışıyoruz' diye ekledi.

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