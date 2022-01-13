Ambargolarin kaldirilması müzakerelerinde temaslar devam ediyor

Uzmanlık toplantıları tarafar arasından varılan anlaşma sonucu düzenlenmektedir ve İran müzakere heyeti başkanı Ali Bageri de bugün 4+1 ülkelerin heyetleri başkanları ile görüşecektir.

8. dönem nükleer müzakereler iki haftadan beri sürmektedir ve müzakere heyetlerinin belirttiğine göre müzakerelerde ilerlemeler sağlanmıştır, müzakereler son günlerde ambargoların kaldırılmasının denetlenmesi ve garantiler üzerinde devam etmekte ve hassas döneme yaklaştığı söylenebilir.

İran müzakere ekibi, müzakere sürecini iyileştirmeye yönelik çeşitli girişimler sunmaya devam etmekte ancak tepkilerinde ve eylemlerinde hafif bir iyileşme olmasına rağmen Batılı taraflar pasif haret etmektedir.

Viyana'daki müzakerelerde, İran heyeti, kalan tüm konularla ilgili yenilikçi çözümler, operasyonel mekanizmalar ve taslaklar sundu, ancak Avrupa Troykasının, İran'ın önerileri hakkında yorum yapmaktan başka bir planı yoktu.

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2012