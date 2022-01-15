Viyana Görüşmeleri'nin 8. turunda neler yaşandı?

Yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmeler, dün ülkemizin başmüzakerecisi Ali Bakıri'nin Nükleer Anlaşma Karma Komisyonu koordinatörü Enrique Mora ve Coburg'daki üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle ikili ve çok taraflı görüşmeleriyle devam etti.

Dün, görüşmeler heyet başkanları ve uzmanlar düzeyinde iki düzeyde devam etti. Bu kapsamda ülkemiz müzakere heyeti başkanı, Enrique Mora ve üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle yoğun diplomatik istişarelerde bulundu.

Görüşmelerin ardından İran İslam Cumhuriyeti ve üç Avrupa ülkesinden üst düzey müzakereciler, siyasi pozisyonlarını ve delegasyon başkanları arasında varılan anlaşmalara dayalı olarak bazı istişareleri görüşmek üzere dün akşam iki günlüğüne geçici olarak başkentlere döndüler.

Elbette üst düzey müzakerecilerin bu dönüşü, müzakerelerin sekizinci turda askıya alınması anlamına gelmiyor ve bilirkişi görüşmeleri kesintisiz devam edecek.

P4+1, Avrupa Birliği ve ABD temsilcileri de yaptırım müzakerelerinin son durumunu gözden geçirmek için Perşembe günü bir araya geldi. Rusya'nın başmüzakerecisi Mihail Ulyanov bu hususta, 'Bu sefer ilk odak noktası (olası) gelecekteki anlaşmanın nasıl uygulanacağıydı. Nükleer anlaşmayı tamamen canlandırmak için kimin ne yapacağı, ne zaman çalışacağı konusunda anlaşmamız gerekiyorve bu, kolay bir iş değildir' twitini attı.

Bilgili bir kaynak ise yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerdeki birçok farklılığın azaltıldığını ve heyetlerin olası anlaşmanın nasıl uygulanacağını ve devam edeceğini görüştüğünü söyledi.

İsmini vermek istemeyen kaynak, "Zor konuları tartıştığımız ve prensipte üzerinde anlaşmaya varılan konuları nasıl söze ve belgeye dönüştürebileceğimizi müzakere aşamasındayız. Yaptırımlar ve nükleer meselelerle ilgili parantezlerin çoğu kaldırıldı ve şu anda olası anlaşmanın nasıl uygulanacağı ve devam edeceği üzerine üçüncü ek üzerinde giderek daha fazla çalışıyoruz' dedi.

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