Çin: Viyana müzakerelerinde tüm taraflar, en kısa sürede anlaşma için çalışıyor

4+1 grubu üyelerinin ABD ile görüşmesi öncesi IRNA’ya açıklamada bulunan Kuan, müzakerelerin iyi durumda olduğunu belirtti.

Kuan, tüm tarafların en kısa sürede anlaşmaya varmak için hareket ettiklerini ifade ederek, tüm tarafların ciddi olduklarını söyledi.

Dün ilk kez 8. tur müzakerelerde, İran ve 4+1 grubu arasında denetim mekanizması ile ilgili komisyon toplantısı düzenlendi.

Bu komisyon karşı tarafın taahhütlerini nasıl yerine getirdiğini denetmeyi incelemektedir.

Daha önce denetleme mekanizmasına karşı çıkan batılı ülkeler artık bu mekanizmayı resmen tanıdıklarını bildirmektedirler ve denetleme mekanizmaları hususunda uzmanlar düzeyinde toplantılar düzenlenmektedir.

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2012