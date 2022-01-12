Emir Abdullahiyan: Bölgedeki dostlarımızı Viyana görüşmeleri hakkında bilgilendiriyoruz

Katar Emiri ve Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme sırasında gazetecilere konuşan Emir Abdullahiyan, 'Önümüzdeki günlerde bir İran heyetinin Katar'a seyahat etmesi ve sağlık ve korona kontrolü alanları da dahil olmak üzere ekonomik, ticari, bilimsel ve teknolojik konularda anlaşmalar ve ortak işbirliğine varması konusunda anlaştık. Korona virüsle mücadelede deneyim alışverişi iki ülkeye de yardımcı olacaktır, bu konuda hazır olduğumuzu açıkladık' diye belirtti.

İran'ın bölgesel görüşmelere her zaman hazır olduğunu ilan ettiğini kaydeden Emir Abdullahiyan, 'Fars Körfezi bölgesinde işbirliğine yol açan görüşmeler için fikir ve çözümler sunyoruz. Katar Emiri, İran İslam Cumhuriyeti'nin fikirlerini her zaman memnuniyetle karşıladı' diye konuştu.

Bazı bölgesel krizlerin çözümünü siyasi olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, Sorunları ve krizleri güç, militarizasyon ve hegemonya yoluyla çözmeyi düşünmemeliyiz. İran İslam Cumhuriyeti, bölgesel meselelerde her zaman çok önemli, yapıcı ve temel bir rol oynamıştır ve İran, hem IŞİD'e karşı mücadelede hem de bölgesel diyalogda iyi bir taraf olmuştur. Bölgenin istikrarına, güvenliğine ve kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü girişimi destekliyoruz. Katar Emiri de bu konuda iyi tavsiyelerde bulundu. Bu fikirleri memnuniyetle karşılıyoruz ve fikirlerimizi sunuyoruz ve bölgenin daha da gelişeceğini umuyorum' değerlendirmesinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, 'Bölge dostlarımızı Viyana'daki son gelişmeler ve müzakereler hakkında bilgilendiriyoruz. Komşu olarak onların İran ile P4+1 arasındaki müzakereler konusunda bilgi sahibi olma hakları var' diye ekledi.

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