Müzakereleri kaldıran yaptırımların kritik aşamaları yaklaşıyor

İlk görüşmede Ortak Komisyon koordinatörü Enrique Mora ile bir araya gelen Bakıri, yaptırımların kaldırılması konusunda P4+1 grubu temsilcileriyle görüşmek üzere Coburg Oteli'ne geldi ve bu düzeydeki görüşmeler devam ediyor. Bugünkü toplantı, yaptırımların kaldırılması konulu sekizinci tur müzakerelerin bir parçası ve görünüşe göre müzakereler kritik bir aşamaya geldi.

Müzakere heyetlerine göre son tur 27 Kasım 2021 Pazartesi günü başladı ve görüşmeler ilerleme kaydetti. Ancak diyaloglarda kaydedilen ilerlemeye rağmen bazı abartılı taleplerin ve hatta bazen metni geri itme girişimlerinin devam ettiği ve diyalogların yavaşlığının nedenlerinden birinin de bu olduğu duyulmaktadır.

Öte yandan, karşı taraf bir yandan medyada sürekli olarak “son tarihler”, “zaman çizelgeleri” ve “sınırlı süre”den bahsederek, diğer yandan da sürekli olarak müzakere masasında değişen yaklaşım ve revize edilen gelişmelerin gündemde olduğunu unutmamalıdır.

Zamanın avantajıyla bazı konuları sürüncemede bırakmak ve baskı kurma girişimleri İran'ın müzakere pozisyonunu etkilemeyecek ve daha önce defalarca söylendiği gibi İran İslam Cumhuriyeti kırmızı çizgilerinden ve ilkeli taleplerinden ödün vermeyecektir.

İran İslam Cumhuriyeti, Viyana görüşmelerine katılmayı kabul ederek azami cesaretini göstermiş ve karşı tarafların geçmişteki hataları telafi etmek için sorumlu bir yaklaşım ve güvenilir önlemler almalarını beklemektedir.

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