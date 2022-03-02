Avrupa Birliği, Filistinlilere yönelik Siyonist şiddete son verilmesi çağrısında bulundu

Avrupa Birliği'nin işgal altındaki Kudüs'teki ofisi, işgal altındaki Kudüs'teki çatışmalar ve Batı Şeria'da Siyonist militanların iki Filistinliyi ve bir dizi başka sivili öldüren günlük saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB), Filistinlilere karşı güç kullanımının ve şiddetin durdurulması gerektiğini söyledi.

Siyonist militanlar Pazartesi gecesi Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına saldırarak iki Filistinli genci öldürdü.

Kudüs Taburları da bu iki genç Filistinlinin şehadetine cevaben, Siyonist düşmanın Mücahidlerin ateşinin tüm güçlerini ve üslerini saracağını bildiğini duyurdu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde savunmasız Filistinlilere düzenlediği saldırıda 36 Filistinliyi de yaraladı.

Nablus'ta üç Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından Filistinliler ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar son birkaç gün içinde tırmandı.

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