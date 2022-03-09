DMO Sözcüsü: Siyonist rejim işlediği cinayete karşı sert cevaplar alacak

Devrim Muhafızları'nın düzenlediği bir törende konuşan General Şerif, DMO'nun Nur-2 uydusunu uzaya fırlatıp yerküresinin 500 kilometre mesafesinde yörüngeye yerleştirmeyi başardığına değinerek, 2020 yılında Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri tarafından Nur-1 uydusunun fırlatılmasından sonra, bunu İslami İran'ın uzay alanındaki gücünü, özellikle kapsamlı uluslararası yaptırımlar rağemn güçlendirmek için büyük bir adım olarak nitelendirdi.

İran halkının devrim düşmanlarına ve İslam sistemine karşı yaptırımlar arenasında kazandığı zaferin önemli sembolleri ve örneklerinin Devrim Muhafızları'nın diğer güçlü silahlı kuvvetlerle birlikte düşmanlara ölümcül darbeler indirmeye karar verdiğini gösterdiğini dile getiren General Şerif, Devrim Muhafızları'na karşı medya savaşı ve propaganda saldırısı için düşmanın planını ve yol haritasını açıklayarak, "Devrim metnine dayanan popüler bir kurum ve İran ulusunun planlar, komplolar ve Senaryolar için en güçlü kalesi olan Devrim Muhafızları'nı yok etmek ve zayıflatmak, düşmanların birincil hedefidir. Devrime ve sevgili ülkemize karşı emperyalistler ve Siyonistlerin planları, devrimin başlangıcından bu yana düşman kampının gündeminde yer almış ve her aşamada ve dönemde bunlara bağlı medya, internet ve sosyal medya aracılığıyla bunu bir bahane olarak kullanmışlardır'' değerlendirmesinde bulundu.

Devrime düşman cephe ile mafya rejiminin başını çektiği düşmanların İran halkı için zor, yarı sert ve yumuşak alanlarda kriz çıkaran, biyo-kriz ve terör estiren yöntemlerinin başarısızlığına değinen General Şerif, ''Düşmanlar, İslam Cumhuriyeti ve İran halkıyla ilişkilerinde bu sonuca varmışlardır. Test edilen özellikler ve İranlıların düşman karşıtı oldukları dikkate alınarak askeri seçenek ve savaş seçeneği onlar için kazancı olmaması ile birlikte onları büyük zararlara da uğratabilir' diye belirtti.

General Şerif konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Medya uzmanlarına göre, Devrim Muhafızları'nın geçtiğimiz yıllarda özellikle kara, deniz, hava ve Kudüs Gücü alanlarındaki düşman tehditlerine karşı mücadele alanında misyonlar icra etmede aktif olduğuna inanıyoruz. Terörist ve tekfirci gruplarla, korona, yoksullukla mücadele ve çeşitli alanlarda insanlara yardım alanında yapılan hamlelerden düşman haberdar olmuş ve bu gerçekleri anlayarak Devrim Muhafızları'nın görev ve hizmetlerinin kamuoyunu etkilememesi için en çirkin ve en nefret edilen araç ve yöntemlere dayanarak her zaman Devrim Muhafızları'nın imajını yok etmeye ve zayıflatmaya çalışmaktadır.

Devrim Muhafızları'nın kazanımlarını sistem ve devrim için anlatırken hepimizin çabası sürekli olmalıdır. Düşmanın eylemlerinin, Devrim Muhafızları'nın moralini bozmak, Devrim Muhafızları'nı zayıflatmak ve bizi yenmek amacını taşıdığını ve düşmanın psikolojik operasyonlarının baskısından asla hayal kırıklığına uğramamamız gerektiğini vurgulak istiyorum.

Performansımız ve faaliyetlerimizde eksiklikler olabilir, ancak bugün bölge halklarının askeri alanda Devrim Muhafızları'na ve çok güçlü direnişle birlikte DMO'ya inandıkları yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle, tıpkı bu alanda, Devrim Muhafızları'nın rol ve performansının etkilerinin diğer alanlarda daha somut olduğu gibi, ülkemizin sevgili ve zeki insanlarının, Devrim Muhafızları'nın işlev ve faaliyetlerine daha aşina hale gelmeleri sağlanmalıdır.

Devrim Muhafızları üyesi Albay İhsan Kerbelayipur ve Devrim Muhafızları üyesi Albay Murtaza Saidnejad'ın Şam'ın yakınlarında Siyonist rejimin canice ve acımasız füze saldırısında türbeleri savunurken şehit edilmeleri dolayısıyla halkımıza başsağlığı diliyorum. Bu mazlum ve aziz şehitlerin kanı İslam ümmetinin mücahitlerinin moral ve motivasyonunu güçlendirecek ve Siyonist düşman, bu tür cinayetlerde taraf olmayacağını ve sert cevaplar alacağını biliyor''.

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