11 Şub 2022 12:37
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News Code: 84647405
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Rusya: İsrail’in hava saldırısı Suriye’nin egemenlik haklarının ihlalıdır

Rusya: İsrail’in hava saldırısı Suriye’nin egemenlik haklarının ihlalıdır

Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahareva, Siyonist rejim İsrail’in Suriye’ye düzenlediği hava saldırısını mahkum ederek saldırının Suriye egemenlik haklarının ihlalı olduğunu ve bu kabil olayların gerginliğin artmasına sebep olduğunu söyledi.

Zahareva yayınladığı açıklamada, saldırıların devam etmesinin kaygı verici olduğunu ve bunların açık şekilde egemenlik haklarının ihlali olduğunu vurguladı.

Siyonist rejimin dün düzenlediği saldırıda bir Suriyeli asker hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Zahareva, bu elemlerin uluslararası taşımacılık için yeni reskler doğurduğunu ve saldırıların devamının uriye askeri gücünü zayıflattığı için teröristlerle mücadelede negatif etki koyabileceğini ifade etti ve İsrail’den saldırılara son vermesini istedi.

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