9 Mar 2022 02:13
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Siyonist rejimin düzenlediği roket saldırısında Kutsal Türbeleri savunan iki kişi şehit oldu

Siyonist rejimin düzenlediği roket saldırısında Kutsal Türbeleri savunan iki kişi şehit oldu

Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, Siyonist rejimin Şam'ın yakınlığına düzenlediği canice bir roket saldırısında iki Kutsal Türbe savunucusunun şehit olduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, 'Dün sabah - Pazartesi - Siyonist rejimin Şam'ın yakınlığına düzenlediği füze saldırısının ardından, Kutsal Türbe savunucusu Devrim Muhafızları Albayı İhsan Kerbelayipur ile Devrim Muhafızları Albayı Murteza Saidnejad şehit düştü' ifadesini kullandı.

Bu duyuruda, şehit aileleri ile Devrim Muhafızları ve Mücahidlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, 'Kuşkusuz Siyonist Rejim bu cinayetin cezasını ödeyecektir' denildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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