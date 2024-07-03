Bakıri: 2 Temmuz- ABD'nin İnsan Hakları İhlallerini İfşa Günü

Ali Bakıri Keni, mesajında ABD'nin 36 yıl önce Hürmüz Boğazı'nda İran yolcu uçağını hedef alarak gerçekleştirdiği terörist saldırıyı kınadı. Bu saldırının, İran halkının insan haklarının sürekli olarak ihlal edildiğinin bir örneği olduğunu vurguladı

Bakan Vekili X platformunda yayımladığı bir diğer mesajda ise ABD'nin Filistin'deki işgalci rejimin işlediği suçlara verdiği kapsamlı desteğin, ABD liderlerinin soykırım, katliam, açlık dayatma, işgal ve yıkım suçlarını işlediğini gösteren kanlı bir sayfa olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu suçlara karşı güçlü bir şekilde durduğunu ve tüm bu baskılara rağmen büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Bakıri, ABD'nin dünyanın çeşitli yerlerindeki yasadışı müdahalelerinin, bu ülkeyi dünyadaki en önemli insan hakları ihlalcilerinden biri haline getirdiğini vurgularken, ABD'nin tek taraflı eylemleri ve yaptırımları bir araç olarak kullanması ile İsrail rejiminin soykırım ve suçlarına verdiği koşulsuz destek, şimdiye kadar işlediği en büyük insan hakları ihlallerinden bazıları olarak tanımlandı ve Bugün, Amerikan'ın insan haklarının anlamı, Gazze'de ABD ve İsrail rejiminin davranışlarında herkes tarafından görüldüğünü belirtti.