3 Tem 2024 10:46
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News ID: 85527793
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Bakıri: 2 Temmuz- ABD'nin İnsan Hakları İhlallerini İfşa Günü

3 Tem 2024 10:46
News ID: 85527793
Bakıri: 2 Temmuz- ABD'nin İnsan Hakları İhlallerini İfşa Günü

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan vekili, ABD'nin İran yolcu uçağını hedef almasının yıl dönümü vesilesiyle X platformunda yayınladığı mesajında, ABD'nin İran halkının insan haklarını ihlallerinin, zalimce yaptırımlar uygulamak da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde devam ettiğini belirtti.

Ali Bakıri Keni, mesajında ABD'nin 36 yıl önce Hürmüz Boğazı'nda İran yolcu uçağını hedef alarak gerçekleştirdiği terörist saldırıyı kınadı. Bu saldırının, İran halkının insan haklarının sürekli olarak ihlal edildiğinin bir örneği olduğunu vurguladı

Bakan Vekili X platformunda yayımladığı bir diğer mesajda ise ABD'nin Filistin'deki işgalci rejimin işlediği suçlara verdiği kapsamlı desteğin, ABD liderlerinin soykırım, katliam, açlık dayatma, işgal ve yıkım suçlarını işlediğini gösteren kanlı bir sayfa olduğunu ve  İran İslam Cumhuriyeti'nin bu suçlara karşı güçlü bir şekilde durduğunu ve tüm bu baskılara rağmen büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Bakıri,  ABD'nin dünyanın çeşitli yerlerindeki yasadışı müdahalelerinin, bu ülkeyi dünyadaki en önemli insan hakları ihlalcilerinden biri haline getirdiğini vurgularken, ABD'nin tek taraflı eylemleri ve yaptırımları bir araç olarak kullanması ile İsrail rejiminin soykırım ve suçlarına verdiği koşulsuz destek, şimdiye kadar işlediği en büyük insan hakları ihlallerinden bazıları olarak tanımlandı ve  Bugün, Amerikan'ın  insan haklarının anlamı, Gazze'de ABD ve İsrail rejiminin davranışlarında herkes tarafından görüldüğünü belirtti.

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