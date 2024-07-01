Bakıri ile Fidan'dan telefon görüşmesi

Bakıri, Tahran'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Türk heyetine teşekkür ederek, D-8 ( gelişmekte olan 8 ülke) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bağımsız ve bölgesel ülkelerin hedeflerine ulaşmada artan kapasitesinin kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Bakan Vekili, Gazze halkına karşı işgalci Siyonist rejimin vahşi suçlarına dikkat çekerek, "Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik tehditleri, Gazze halkına karşı devam eden suçlar, bu rejimin vahşi doğasını ortaya koyuyor. Aynı zamanda Lübnan'daki direniş, Siyonist rejimin tehditlerine karşı tam bir hazırlık içinde ve Lübnan'daki direnişin eşsiz gücü, işgalcilerin her türlü taşkınlığına karşı maliyetli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakıri ayrıca "Siyonistler, dokuz ay sonra bile 7 Ekim öncesi durumu geri getirmekte başarısız oldukları gibi, Lübnan'da yapacakları herhangi bir yeni hata, bölgede Siyonistler aleyhine yeni bir durumu ortaya çıkaracak ve katliam ve suçlarla stratejik yenilgilerini telafi edemeyecekler." dedi.

Bakan Vekili, Kafkasya'da üç artı üç ülkeler mekanizması çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin de önemli olduğunu da dikkat çekti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin konusuna özel önem vermesini takdir ederek, işgalci Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik suçlarını eleştirerek, "Gazze'deki soykırım devam ediyor ve uluslararası toplum Siyonist rejimin suçlarını önlemekte aciz." dedi.

Fidan, bölgesel örgütlerin, özellikle D-8'in Filistin konusundaki kapasitesinin önemine dikkat çekerek, "Tahran-Ankara işbirliği, Filistin konusunda ve bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasında çok önemli." ifadelerini kullandı.