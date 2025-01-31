İran, bölgesel düzenlemelerde etkili ve güvenilir bir ortak olmaya çalışıyor

Arif, Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Başbakanlar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İran’ın ekonomik diplomasisinin, bölgesel ve çok taraflı mekanizmalara artan bir önem atfettiğini vurguladı. İran’ın, enerji, yeni teknolojiler, transit taşımacılık ve ulaşım gibi kilit alanlarda iş birliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, İran’ın bu zirveye ilk kez gözlemci ülke statüsünde katıldığını belirterek "İran, serbest ticaret bölgesi çerçevesinde ticari etkileşimleri desteklemek için tam bir iş birliğine hazırdır. Bunun için İran-Avrasya Ekonomik Birliği koridorunun oluşturulmasının yanı sıra, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik gerekli teşviklerin sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca, Hazar Denizi ve Basra Körfezi’ndeki güney limanlarımızın transit kapasitesini artırarak, kara ile çevrili Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin küresel pazarlara daha kolay erişimini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.