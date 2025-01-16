İran'ın en büyük güneş enerjisi santralinin inşasına Kabuderaheng'de başlandı

Bu santral, 50 bin milyar riyal yatırım ile Hamedan'daki Şehit Mufetteh santralinin yakınlarında inşa edilecek.

Bu enerji projesi, 240 hektar alanda hayata geçirilecek.

Santral tamamlandığında ve faaliyete geçtiğinde, yılda 318 gigavat saat elektrik üretme kapasitesine sahip olacak.

Bu proje ile yılda 100 milyon metreküp fosil yakıt tasarrufu sağlanacak, bu da bölgedeki sanayilerin enerji ihtiyacının karşılanmasında ve çevrenin korunmasında önemli bir rol oynayacak.

Ayrıca bu projeyle yılda 190 bin ton sera gazı salınımının önüne geçilecek.