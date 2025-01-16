16 Oca 2025 18:05
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İran'ın en büyük güneş enerjisi santralinin inşasına Kabuderaheng'de başlandı

16 Oca 2025 18:05
News ID: 85721675
İran'ın en büyük güneş enerjisi santralinin inşasına Kabuderaheng'de başlandı

Hamedan, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük güneş enerjisi santralinin inşaatı, 135 megavat kapasiteyle, bugün Cuma günü İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin katılımıyla Kabuderaheng ilçesinde törenle temeli atıldı.

Bu santral, 50 bin milyar riyal yatırım ile Hamedan'daki Şehit Mufetteh santralinin yakınlarında inşa edilecek. 

Bu enerji projesi, 240 hektar alanda hayata geçirilecek. 

Santral tamamlandığında ve faaliyete geçtiğinde, yılda 318 gigavat saat elektrik üretme kapasitesine sahip olacak.

Bu proje ile yılda 100 milyon metreküp fosil yakıt tasarrufu sağlanacak, bu da bölgedeki sanayilerin enerji ihtiyacının karşılanmasında ve çevrenin korunmasında önemli bir rol oynayacak.

Ayrıca bu projeyle yılda 190 bin ton sera gazı salınımının önüne geçilecek.

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