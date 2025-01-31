31 Oca 2025 15:53
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News ID: 85735759
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Arif: Dijital alan ve yapay zeka ekonomisinde tek taraflılığa karşı iş birliği şart

31 Oca 2025 15:53
News ID: 85735759
Arif: Dijital alan ve yapay zeka ekonomisinde tek taraflılığa karşı iş birliği şart

Tahran, İRNA – İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, dijital alan ve yapay zeka ekonomisinde tek taraflılığa karşı ortak mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı. Arif, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerle iş birliğini güçlendirmek amacıyla ortak dijital ürünler ve yapay zeka araçlarının geliştirilmesini önerdi.

Kazakistan’a resmi ziyarette bulunan Arif, Cuma günü Almatı’da düzenlenen “Dijital Almatı 2025” konferansında yaptığı konuşmada, dijital ekonomi ve yapay zeka alanında beş maddelik öneri sundu.  

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı’nın konferansta dile getirdiği öneriler:  

 - İletişim altyapılarının entegrasyonu 

- Dijital ekonomi alanında yasal uyum ve düzenlemelerin kolaylaştırılması  

- Ortak dijital platformların oluşturulması ve geliştirilmesi

- Dijital alan ve yapay zeka ekonomisinde tek taraflı yaklaşımlara karşı ortak mücadele

- AEB üyesi ülkelerin potansiyelinden yararlanarak ortak dijital ürünler ve yapay zeka araçlarının geliştirilmesi

Arif, konuşmasında İran ve bölge ülkelerinin dijital ve sanayi çağında güçlü bir ortaklık kurmasının gerekliliğinedikkat çekerek, "Bölge ülkeleri olarak, birlik ve iş birliği içinde dijital ve sanayi devriminin temellerini atmanın zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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