Her türlü tehdide karşı koymaya hazırız

Amiral Habibullah Siyari İRNA'ya verdiği özel röportajda İran’ın çeşitli ülkelerle ortak kara, hava ve deniz tatbikatları gerçekleştirdiğini belirtti ve ayrıca, farklı ülkelerden askeri öğrencilerin İran’da eğitim gördüğünü ve İranlı öğrencilerin de yabancı askeri akademilerde eğitim aldığını ifade etti.

Siyari, 100’den fazla askeri heyet ile karşılıklı ziyaretler yapıldığını, çok sayıda ortak tatbikat düzenlendiğini ve birçok yabancı askeri öğrencinin İran’da eğitim aldığını belirtti. Bu gelişmelerin, İran Silahlı Kuvvetleri’nin yüksek savunma diplomasisi yeteneklerini ortaya koyduğunu ve ülkenin izole edilemeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Amiral Siyari, düşmanların İran’ı izole etmeye çalıştığını ancak İran’ın askeri ve savunma alanlarında dünya ile güçlü ilişkiler kurduğunu vurguladı.

Düşmanların İran’ın savunma gücünün zayıfladığı yönündeki iddialarına yanıt veren Siyari, "Düşmanlarımız İran’ı izole etmek istese de bunu başaramadılar. Her alanda aktif bir varlığımız var. İran Silahlı Kuvvetleri’nin savunma gücünün azaldığı yönündeki iddialar tamamen yanlıştır" dedi.

Ayrıca, İran halkının ülkesinin toprak bütünlüğü ve ulusal çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını daha önce ispatladığını belirterek "Savunma savaşında, dünyanın birçok ülkesi düşmanımıza destek verdiği halde biz direndik" ifadesini kullandı.

Son olarak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı savunma gücüne dikkat çeken Siyari, "Ordumuzun savunma gücü ve caydırıcılık kapasitesi o kadar yüksek ki, kimse bize saldırmaya cesaret edemez" dedi.