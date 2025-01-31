Irakçi: Suriye’nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, El Cezire kanalına verdiği ve bir kısmı yayımlanan röportajında, Tahran’ın Gazze’deki Filistin halkına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti ve “Gazze’nin zaferini ve esirlerin geri alınmasını Filistin direnişine tebrik ediyoruz” dedi.

Irakçi “7 Ekim’de gerçekleşen ‘Aksa Tufanı’ operasyonu, Filistin meselesini yeniden canlandırdı ve bu konu bölgenin ve dünyanın birinci gündem maddesi haline geldi” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının başka bir bölümünde, İran’ın Suriye halkının onayladığı her hükümeti destekleyeceklerini belirten Irakçi, “Biz, Suriye’nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz” dedi.