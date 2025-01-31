31 Oca 2025 13:47
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News ID: 85735626
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Irakçi: Suriye’nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz

31 Oca 2025 13:47
News ID: 85735626
Irakçi: Suriye’nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakanı, Gazze’de Filistin halkının zaferini tebrik ederek, 7 Ekim’de gerçekleşen “Aksa Tufanı” operasyonunun Filistin davasını yeniden canlandırdığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, El Cezire kanalına verdiği ve bir kısmı yayımlanan röportajında, Tahran’ın Gazze’deki Filistin halkına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti ve “Gazze’nin zaferini ve esirlerin geri alınmasını Filistin direnişine tebrik ediyoruz” dedi.

Irakçi “7 Ekim’de gerçekleşen ‘Aksa Tufanı’ operasyonu, Filistin meselesini yeniden canlandırdı ve bu konu bölgenin ve dünyanın birinci gündem maddesi haline geldi” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının başka bir bölümünde, İran’ın Suriye halkının onayladığı her hükümeti destekleyeceklerini belirten Irakçi, “Biz, Suriye’nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz” dedi.

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