Zarif’in Davos’taki diplomatik görüşmeleri devam ediyor

Zarif, Finlandiya Cumhurbaşkanı, Katar Başbakanı, İspanya ve İsviçre Dışişleri Bakanları ile Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Katar Başbakanı ile yapılan görüşmede, Zarif, Gazze’de bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olma çabalarından dolayı Katar’a teşekkür etti. Katar Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, taraflar ikili ilişkileri, ortak iş birliğini ve Filistin, Gazze ve Suriye de dâhil olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.

Zarif ayrıca, “Katı Gücün Jeopolitik Geri Dönüşü” konulu bir oturumda dünya ekonomik liderlerinin gayriresmî toplantısında bir konuşma yaptı. Bu konuşmada İran’ın bölgesel barış ve güvenliği sağlama konusundaki rolüne, küresel güvenlik zorluklarına ve Tahran’ın uluslararası krizlerle başa çıkmak için yürüttüğü diplomatik çabalara değindi.

CNN sunucusu Ferid Zekeriya'nın moderatörlüğünü yaptığı bir panelde Zarif, İran’ın hiçbir ülke için güvenlik tehdidi oluşturmadığını ve eğer İran’ın nükleer silah üretme niyeti olsaydı, bunu çoktan yapmış olacağını vurguladı.

Zarif, “Bazı kişiler İran korkusu ve İslamofobi üzerinden Gazze de dâhil olmak üzere masum insanlara karşı gerçekleştirdikleri eylemleri haklı çıkarmaya çalışıyor. Ancak bu iddiaların gerçek bir temeli yok,” ifadelerini kullandı.

Belirtmek gerekir ki, Zarif Davos’taki ilk gününde de Irak Cumhurbaşkanı, Norveç Dışişleri Bakanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Zarif’in açıklanan programa göre bugün (Perşembe) akşam saatlerinde İsviçre’den ayrılarak Tahran’a dönmesi bekleniyor.