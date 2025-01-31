Siyonist rejim ordusu, Suriye’nin Kuneytra valilik binasını ateşe verdi

Arab Journal haber sitesinin sosyal medya kullanıcılarını kaynak gösterdiği haberine göre, İsrail işgal ordusu, Perşembe günü Kuneytra kırsalında tarım arazilerini yok etmeye devam ederken, Kuneytra Valilik binasını da ateşe verdi.

Haberde, sosyal medya kullanıcılarının, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra Valilik binasından yükselen alevler ve dumanları gösteren videolar paylaştıkları belirtildi.

Basın kaynakları, İsrail ordusunun birkaç gündür Cebata el-Haşeb koruma altındaki bölgedeki tarım arazileri ve ormanları tahrip ettiğini aktardı. Bu durum, bölge halkının büyük tepkisine neden oldu.

Daha önce de Çarşamba günü İsrail ordusu, Cebata el-Haşeb bölgesindeki tarım arazilerini geniş çaplı şekilde yok etmişti.