31 Oca 2025 13:51
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News ID: 85735631
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Arif: İran, Kırgızistan ile ilişkileri geliştirmeye kararlı

31 Oca 2025 13:51
News ID: 85735631
Arif: İran, Kırgızistan ile ilişkileri geliştirmeye kararlı

Tahran, İRNA – İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, İran ile Kırgızistan arasındaki kültürel ve tarihi ortak noktalara ve her iki ülkenin aynı medeniyet havzasında yer aldığına dikkat çekerek, Tahran-Bişkek ilişkilerinin son on yıllarda gelişme gösterdiğini ve İran İslam Cumhuriyeti’nin Kırgızistan ile ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.  

Muhammed Rıza Arif, Kazakistan’a yaptığı ziyaretin ikinci gününde, bu sabah (Cuma) konakladığı yerde Kırgızistan Başbakanı ile bir araya geldi.  

Arif, Kırgızistan Başbakanı Edilbek Kasımaliyev ile görüşmesinde, İran’ın Kırgızistan ile ekonomi, ticaret ve ulaşım alanlarında geniş ilişkilere sahip olduğuna vurgu yaparak “Bilim ve teknoloji alanlarında ciddi işbirlikleri kurmalıyız. Ayrıca, Kırgızistan ile ilişkilerin geliştirilmesine verilen önem doğrultusunda, anlaşmaların ve mutabakat zabıtlarının takip edilmesinin yanı sıra, iki ülke ortak işbirliği komisyonunun daha aktif hale gelmesi beklenmektedir” dedi.  

Arif, İran ve Kırgızistan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü, ECO ve Avrasya Birliği gibi önemli bölgesel örgütler ve anlaşmalarda yer almasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için uygun bir fırsat sunduğunu belirterek, ekonomik alışverişlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

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