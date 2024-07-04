Muhbir Kazakistan’da Putin ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları zirvesi bugün Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlendi.

Muhbir bu zirvede yaptığı konuşmada, ŞİÖ üyesi ülkeler arasında ortak serbest bölgeler kurulması ve tercihli ve serbest ticaret anlaşmaları gibi ekonomik anlaşmalar imzalanması önerisinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 24. Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin şehadeti nedeniyle gönderdiği taziye mesajlarından dolayı Rusya halkı ve hükümetine teşekkür etti.

İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin derin, stratejik ve değişmez olduğunu belirten Muhbir, bu ilişkilerin küresel gelişmelerdeki rolüne ve etkisine vurgu yaptı.

Muhbir, “bugün İran ve Rusya arasındaki stratejik ilişkiler dünyadaki güç denklemlerini değiştirmiş ve tek taraflılığa dayalı adaletsiz düzene meydan okumaktadır.” dedi.

Şehit Reisi’nin komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirme yönündeki çabalarından övgüyle bahseden Muhbir, “Şehit Reisi, komşularla ilişkilerin geliştirilmesine öncelik veren bir yaklaşımla Tahran-Moskova ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Bundan sadece iki ülke değil, bölge ve dünya faydalanacak. ” ifadelerinde bulundu.