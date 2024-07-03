Bazı ABD'liler Filistin destekçilerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine alındı

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Filistin destekçisi öğrenci hareketinin bastırılması yoluyla insan haklarının ciddi şekilde ihlaline karışan bazı Amerikalı kişiler hakkında yaptırım uygulandığını belirten bir bildiri yayımladı. İran Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Bölgedeki İnsan Hakları İhlalleri ve Maceracı Terörist Eylemleriyle Mücadele Yasası" uyarınca ve özellikle bu yasanın 5. maddesine dayanarak, aşağıdaki Amerikalı kişilerin Gazze'deki İsrail rejiminin suçlarına karşı mazlum Filistin halkını destekleyen öğrencilerin ve akademisyenlerin barışçıl protestolarını bastırarak insan haklarını ihlal etmeleri nedeniyle yaptırıma tabi tutulacağını duyurdu:

William (Billy) Hitchens, Georgia Kamu Güvenliği Başkanı

Eddie Greer, Georgia Eyaleti Saha Operasyonları Komutanı

Linda J. Stump-Kurnick, Florida Üniversitesi Polis Şefi

Pamela Smith, Washington D.C. Polis Komutanı

Jeffrey Carroll, Washington D.C. Polis İcra Yardımcısı Komutanı

Karl Jacobsen, New Haven Polis Şefi

Shane Stroup, Texas Üniversitesi Polis Yardımcısı

Michael Cox, Boston Polis Şefi

Scott Dunning, Indiana Üniversitesi Merkez Bölge Polis Şefi

Michael Thompson, Arizona Üniversitesi Polis Şefi

John Brocke, California Long Beach Üniversitesi Polis Şefi

Yukarıda adı geçen kişiler, anılan yasanın 6, 7 ve 8. maddeleri uyarınca İran İslam Cumhuriyeti topraklarına giriş yasağı, mali ve bankacılık sisteminde hesaplarının dondurulması ve İran İslam Cumhuriyeti yetki alanındaki mülk ve varlıklarının el konulması gibi yaptırımlara tabi olacak.

İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm kurumları, ilgili makamların kararlarına göre bu yaptırımların etkin bir şekilde uygulanması için gerekli önlemleri alacaktır.