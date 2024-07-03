Bazı ABD'liler Filistin destekçilerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine alındı

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Filistin destekçisi öğrenci hareketinin bastırılması yoluyla insan haklarının ciddi şekilde ihlaline karışan bazı Amerikalı kişiler hakkında yaptırım uygulandığını belirten bir bildiri yayımladı. İran Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Bölgedeki İnsan Hakları İhlalleri ve Maceracı Terörist Eylemleriyle Mücadele Yasası" uyarınca ve özellikle bu yasanın 5. maddesine dayanarak, aşağıdaki Amerikalı kişilerin Gazze'deki İsrail rejiminin suçlarına karşı mazlum Filistin halkını destekleyen öğrencilerin ve akademisyenlerin barışçıl protestolarını bastırarak insan haklarını ihlal etmeleri nedeniyle yaptırıma tabi tutulacağını duyurdu:
William (Billy) Hitchens, Georgia Kamu Güvenliği Başkanı
Eddie Greer, Georgia Eyaleti Saha Operasyonları Komutanı
Linda J. Stump-Kurnick, Florida Üniversitesi Polis Şefi
Pamela Smith, Washington D.C. Polis Komutanı
Jeffrey Carroll, Washington D.C. Polis İcra Yardımcısı Komutanı
Karl Jacobsen, New Haven Polis Şefi
Shane Stroup, Texas Üniversitesi Polis Yardımcısı
Michael Cox, Boston Polis Şefi
Scott Dunning, Indiana Üniversitesi Merkez Bölge Polis Şefi
Michael Thompson, Arizona Üniversitesi Polis Şefi
John Brocke, California Long Beach Üniversitesi Polis Şefi
Yukarıda adı geçen kişiler, anılan yasanın 6, 7 ve 8. maddeleri uyarınca İran İslam Cumhuriyeti topraklarına giriş yasağı, mali ve bankacılık sisteminde hesaplarının dondurulması ve İran İslam Cumhuriyeti yetki alanındaki mülk ve varlıklarının el konulması gibi yaptırımlara tabi olacak.
İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm kurumları, ilgili makamların kararlarına göre bu yaptırımların etkin bir şekilde uygulanması için gerekli önlemleri alacaktır.
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