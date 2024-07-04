MSNBC: Hizbullah Orta Doğu'daki en güçlü sivil toplum ordusudur

Amerikan haber kanalı MSNBC, 2024 Hizbullah'ının 2006 Hizbullah'ından daha büyük, daha silahlı, daha tecrübeli ve siyasi açıdan daha güçlü olduğunu belirtti.

MSNBC’nin raporunda, “ABD, İsrailli yetkililere, Washington'un Lübnan savaşında kendilerini desteklemediğini, İsrail'in bu savaşı başlatması durumunda onları asla kurtaramayacağını alenen veya gizi olarak söylemelidir” ifadesine yer verildi.

Amerikan haber kanalının yayınladığı raporun devamında “ABD’li yetkililer, İsrail ile Hizbullah arasında olası bir savaş çıkması haline, kendilerinin bu savaşın sonuçlarından güvende olmayacaklarını anlamış olmalı” diye kaydedildi.