4 Tem 2024 13:33
Journalist ID: 5630
News ID: 85529001
T T
0 Persons

Ekler

MSNBC: Hizbullah Orta Doğu'daki en güçlü sivil toplum ordusudur

4 Tem 2024 13:33
News ID: 85529001
MSNBC: Hizbullah Orta Doğu'daki en güçlü sivil toplum ordusudur

Tahran, İRNA- MSNBC TV kanalı, dün gece yayınladığı bir raporda, İsrail ile Hizbullah arasında savaş çıkması durumunda Tel Aviv'in, yalnızca Orta Doğu'nun en güçlü sivil toplum ordusu değil, aynı zamanda bölgedeki birçok organize ordudan daha etkili bir düşmanla karşı karşıya kalacağını duyurdu.

Amerikan haber kanalı MSNBC, 2024 Hizbullah'ının 2006 Hizbullah'ından daha büyük, daha silahlı, daha tecrübeli ve siyasi açıdan daha güçlü olduğunu belirtti.

MSNBC’nin raporunda, “ABD, İsrailli yetkililere, Washington'un Lübnan savaşında kendilerini desteklemediğini, İsrail'in bu savaşı başlatması durumunda onları asla kurtaramayacağını alenen veya gizi olarak söylemelidir” ifadesine yer verildi.

Amerikan haber kanalının yayınladığı raporun devamında “ABD’li yetkililer, İsrail ile Hizbullah arasında olası bir savaş çıkması haline, kendilerinin bu savaşın sonuçlarından güvende olmayacaklarını anlamış olmalı” diye kaydedildi.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .