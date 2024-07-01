BM Raportörü: Filistinlilere yönelik soykırım fikri Smotrich'e ait

El Cezire'nin aktardığı habere göre, Francesca Albanese sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerindeki yoğun siyasi baskıya rağmen, bu adam (Smotrich) için hala neden bir tutuklama emri çıkarılmadığını gerçekten anlamıyorum. O, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım politikalarının ana aklı" dedi.

Siyonist medya, İsrail güvenlik kabinesinin Perşembe günü Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistin devletinin tanınmaması, Filistin Yönetimi yetkililerinin yaptırımlarla cezalandırılması ve Batı Şeria'daki beş yerleşim yerinin meşrulaştırılması konusundaki önerilerini kabul ettiğini bildirdi.

Siyonist kaynaklara göre, Filistin Yönetimi'ne yönelik yaptırımlar, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Siyonist rejime karşı açılan davalar ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant'a karşı tutuklama emri çıkarılması olasılığına karşı uygulanıyor.

Bu kaynaklara göre, İsrail kabinesi, Filistin Yönetimi yetkililerinin üst düzey izin ve ayrıcalıklarını iptal etmek, bu yetkililerin hareketlerini kısıtlamak, İsrail'e karşı provokatif eylemler durumunda onları cezalandırmak ve Güney Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nin yürütme yetkilerini iptal etmek gibi önlemleri onayladı.

Ayrıca, İsrail kabinesi Batı Şeria'da inşaat için ihale açılması ve binlerce konut biriminin inşası için planların onaylanması amacıyla Yüksek Planlama Konseyi toplantısının yapılmasına da onay verdi.