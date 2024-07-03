İran, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne resmi üye olarak ilk defa katıldı

Cumhurbaşkanlığı Vekili Muhammed Muhbir, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün yirmi dördüncü zirvesine katılmak üzere bu akşam üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyetin başında Kazakistan'ın başkenti Astana'ya seyahat edecek.

Muhbir, bu ziyarette Şanghay İşbirliği Örgütü'nün yirmi dördüncü zirvesine katılıp konuşma yapmanın yanı sıra, bu örgütün bazı üye ülkelerinin liderleri ile ikili görüşmelerde de bulunacak.

Kazakistan'ın başkenti Astana, 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler, dünya nüfusunun %43'ünü, gayri safi yurtiçi hasılanın %25'ini, ihracatın %20'sini, ithalatın %20'sini ve dünya ekonomisinin yaklaşık %23'ünü ellerinde bulunduruyor.

İran İslam Cumhuriyeti, bu örgütün 8 üyesi (Çin, Rusya, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Pakistan ve Özbekistan) arasına resmi üye olma talebini yıllar önce sunmuştu ve on üçüncü hükümet döneminde ve İran'ın dış politikasının değişmesiyle birlikte bu talep, Ayetullah Reisi'nin Eylül 2021'de Tacikistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ilk katılımında kabul edildi.

Örgüt içindeki yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından, nihayet Temmuz 2023'te Hindistan'ın ev sahipliğinde sanal olarak düzenlenen 23. Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde İran, bu örgütün resmi üyeleri arasına katıldı ve böylece İran İslam Cumhuriyeti ile Şanghay İşbirliği Örgütü'nün diğer üyeleri arasında karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çeşitli ve çok sayıda fırsat ve kapasite kapısı açılmış oldu.