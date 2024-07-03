Düşürülen İran Airbus yolcu uçağının 290 yolcusu çiçeklerle anıldı

Törene katılanlar, Fars Körfezi'nin turkuaz sularının yakınındaki Hengam Adası'nda, bu sivil ve yolcu uçağının 290 şehidinin anısını denize çiçekler atarak yaşattı.

Bu tören, Amerikan İnsan Hakları İfşa Günü ile eş zamanlı olarak, sınır ilçesinin kaymakamı, idari konsey ve güvenlik konseyinin üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, Şehit Seyyid İbrahim Reisi ve hizmet şehitlerini anarak, Fatiha okudu, salavat getirdi, İmam Hüseyin'e (a.s) selam verdi ve Fars Körfezi'nde İran İslam Cumhuriyeti yolcu uçağına yapılan Amerikan saldırısını kınayan bir bildiri okuyarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin 290 şehit yolcusunun yüksek makamını onurlandırdı.

3 Temmuz 1988, İran İslam Devrimi ve İran halkının en acı olaylarından birini ve aynı zamanda emparyalist Amerikan hükümeti tarafından en açık insan hakları ihlallerinden birini hatırlatıyor. Bu üzücü olay, Amerika'nın savaş gemisinin Fars Körfezi'nde İran İslam Cumhuriyeti'nin yolcu uçağına füze saldırısıydı; 3 Temmuz 1988'de gerçekleşen bu trajedi, bu uçuşun 298 yolcu ve mürettebatının şehit olmasına yol açtı ve bu durum dünya çapında Amerikan liderlerinin yüzünü sonsuza dek lekeledi.

USS Vincennes'in komutanı Rogers Cooper, 3 Temmuz 1988 Pazar günü saat 10:00'da Fars Körfezi'ndeki uluslararası sularda iki füze fırlatma emrini verdi. Bu füzeler, uluslararası koridorda uçan İran yolcu uçağına isabet ederek uçaktaki savunmasız tüm yolcular hayatını kaybetti.

İran İslam Cumhuriyeti'ne ait "Airbus" yolcu uçağı, 1988 yılında 655 sefer sayılı uçuşla Bandar Abbas'tan Dubai'ye giderken, kalkıştan yedi dakika sonra Fars Körfezi'nde bulunan Amerikan USS Vincennes savaş gemisinden atılan iki füze tarafından düşürüldü.