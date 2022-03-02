İran'dan ABD senatörünün nefret dolu sözleri üzerine Güvenlik Konseyi'ne protesto mektubu

İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki misyonu, 14 Şubat'ta işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın İsrail medyasına verdiği röportajda yaptığı açıklamalara yanıt olarak bir protesto mektubu yayınladı. Graham, ülkemizin nükleer bilim adamlarına karşı daha fazla suikast düzenlemesi için İsrail rejimini teşvik etmişti.

14 Şubat 2022'de işgal altındaki Filistin toprakları'na yaptığı bir ziyarette Senatör Lindsey Graham, 2020'nin sonlarında İranlı bir nükleer bilim insanının öldürülmesine atıfta bulunarak, Senatörün İranlı bilim adamlarına karşı daha fazla terör eylemini teşvik ederek, 'İranlı bilim adamlarının birçoğu birçok kaza geçirdi, daha fazla kazaya uğramalarını bekliyorum' demişti.

İran İslam Cumhuriyeti Misyonu, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı:

''İsrail rejimine İranlı nükleer bilim adamlarına karşı daha fazla terör eylemi gerçekleştirmesi için yeşil ışık tutan bu iğrenç, nefret dolu ve kınanması gereken açıklamalar, uluslararası yükümlülüklerin açık ihlali ve özellikle ülkeleri terör eylemlerine teşvik etmekten men eden ve onları terörist faaliyetlere her türlü destekten kaçınmaya çağıran BM kararlarına aykırıdır.

İsrail rejiminin İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine karşı son yıllarda birkaç İranlı nükleer bilim insanını terör etmesi ve İran nükleer tesislerine karşı kötü niyetli bir bilgisayar virüsü kullanarak ortak ABD-İsrail siber operasyonları da dahil olmak üzere uzun sabotaj operasyonları geçmişi göz önüne alındığında, genel olarak uluslararası toplum ve özel olarak Güvenlik Konseyi, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma tehdidi oluşturan bu tür kışkırtıcı eylemleri ve terör eylemlerine teşviği şiddetle kınamalıdır.

İran İslam Cumhuriyeti, İsrail rejiminin macerası ve bunun bölgedeki barış ve güvenlik açısından sonuçları konusunda uyarıda bulunurken, uluslararası hukuka uygun olarak gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tutar''.

Batı medyası Viyana görüşmelerini gözetlerken, ABD'deki aşırılık yanlılarının yanı sıra Siyonist rejim de görüşmelerin sonucundan korktular ve görüşmeleri olumsuz etkilemek ve müzakere sürecini aksatmak için hareketlerini artırdılar.

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