Cumhurbaşkanı Reyisi, Tahran-Şam stratejik ilişkilerinin gelişmesini istedi

Suriye Milli Güvenlik Bürosu Başkanı General Ali Memluk ile Tahran’da görüşen Cumhurbaşkanı Reyisi, ki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmesini istedi ve iki millet arasındaki birlikteliğin ayrılmaz olduğunu söyledi.

Suriye halkının terörist gruplar karşısındaki eşsiz direnişine değinen Cumhurbaşkanı Reyisi, müstekbirlerin bölge milletleri aleyhindeki düşmanlıklarının azalmadığını ve ABD’nin Suriye’ye yarattığı güvenlik ve ekonomik sorunları farklı şekillerde devam etmek istediğini söyledi.

Terör şehitleri ve başta şehit Süleyman’ının anısını hatırlatan Cumhurbaşkanı Reyisi, Suriye’nin Siyonist rejimle mücadelenin ön cephesi olduğun ve İslam ülkelerinin bu rejimle mücadelede birliğinin gerekli olduğunu söyledi.

General Memluk da Cumhurbaşkanı Esad’ın selamlarını ileterek, ülkesinin terörizmle mücadelede İran’ın yardımlarını unutmayacağını söyledi.

General Memluk ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de görüştü.

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