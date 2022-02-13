İran-Suriye ticaret hacmi son 9 ayda yaklaşık %90 arttı

El-Vatan gazetesine konuşan Sobhani, İran-Suriye ilişkilerinin geleceğinin oldukça açık olduğunu ve son dokuz ayda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yaklaşık %90 arttığını söyledi.

Sobhani, 'Üst düzey İranlı ve Suriyeli yetkililerin siyasi iradesi, uluslararası ve Amerikan destekçileri tarafından desteklenen teröristlere karşı savaşın zor döneminden sonra her düzeyde işbirliğini geliştirmek ve artırmaktır' dedi.

Büyükelçi, bu ilişkilerin farklı ekonomik, kültürel, bilimsel ve eğitim düzeylerinde güçlendirilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde desteklenmesine yol açtığını açıkladı.

Sobhani, 'İran ve Suriye, ikili ticaretini geliştirmek için yüksek potansiyel ve kapasitelere sahiptir' diye belirtti.

İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam desteğine değinen Sobhani, Suriye topraklarında yabancı güçlerin yasa dışı varlığını kınadı ve ele geçirilen toprakların Suriye hükümetinin kontrolüne geri verilmesi gerektiğini vurguladı.

Daha önce, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar el-Caferi, Suriye halkının DEAŞ terör gruplarına karşı uzun süreli savaşında İran'ın Suriye hükümetine ekonomik, siyasi, askeri ve güvenlik alanlarındaki desteğini takdir etmişti.