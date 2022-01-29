İran-Rusya ticaret hacmi tarihi rekor kırdı

Rusya Federasyonu'nun İran'daki ticaret temsilcisi Jiganşin Rus medyasına verdiği röportajda, '2021 yılının ilk 11 ayında Rusya'nın İran ile olan ticaretinin büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre %89.4 artarak 3 milyar 785 milyar dolara ulaştı ve 2021 yılı sonunda 4 milyar dolara varabilir' diye belirtti.

2021 yılında Rusya ile İran arasındaki bu ticaret hacminin 4 milyar dolar olduğunu ve bunun tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçtiğini dile getiren Jiganşin, 'Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), yılın nihai sonuçlarını Şubat ayının ikinci yarısında yayınlayacak' diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 80'ini tahıl ve yağlı tohumlar, sebzeler, meyveler, kuruyemişler ve sert kabuklu yemişler gibi tarım ürünleri oluşturuyor.

Jiganşin, '2021'de yoğunlaşan enerji sektöründe iki ülke arasında bir dizi ticaret projesi de devam ediyor' diye ekledi.

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