İran-Suriye işbirliğini geliştirmeye vurgu

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Fatemi Emin ve beraberindeki üst düzey heyet ile Suriye Başbakanı Arnus, ekonomik ve endüstriyel işbirliğini güçlendirmenin yolları ve iki ülkeye uygulanan baskıcı yaptırımların etkilerini aşmak için iki ülke pazarlarının ihtiyaç duyduğu meseleleri inceledi.

Görüşmede Suriye Başbakanı Arnus, iki taraf arasında imzalanan anlaşmaların takip edilmesinin, belirli bir programa göre ortak projelerin uygulanmasının ve uygulama sorunlarını çözmek için koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra çeşitli ekonomik ve yatırım alanlarında daha geniş işbirliği ufukları aramanın önemini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin terör ve baskıcı kuşatmayla mücadelede Suriye halkını destekleme konusundaki konumunu takdir eden Arnus, Suriye hükümetinin özellikle ekonomik alanda ortak çalışma ve işbirliğini teşvik eden tüm önlemleri almaya hazır olduğunu dile getirerek, 'Suriye ve İran arasındaki işbirliği, iki ülke arasındaki stratejik siyasi ilişkilerle eşit düzeyde olmalıdır' diye belirtti.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Fatemi Emin de İran'ın Suriye halkına verdiği desteğin devam ettiğini ve Suriye sanayisinin konumunu canlandırmak için ekonomik ilişkileri geliştirme çabalarını ve birçok İranlı şirketin Suriye'ye yatırım yapma ve ortak projeler oluşturma arzusunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin sanayicilerinin Suriye ve İran pazarlarında ihtiyaç duyulan birçok sanayiyi içeren ortak girişimlere katılmaları ve ortak girişimler oluşturmaları için teşvik edilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Toplantıya Suriye Ekonomi, Dış Ticaret ve Sanayi Bakanları ile Suriye Uluslararası Planlama ve İşbirliği Teşkilatı Başkanı katıldı.

İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Fatemi Emin, Pazar günü bir ekonomik ve endüstriyel heyetin başında Suriye'ye giderek, yetkililerle birkaç resmi görüşme gerçekleştirdi. Ardından Suriye'deki 2. İran Ürünleri Fuarı'nın açılışını yaptı.

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