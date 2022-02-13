Tahran ve Şam'ın iletişim ve teknoloji alanındaki ilişkilerini geliştirmesine vurgu

Görüşmede iki taraf, iletişim ve ilgili altyapı alanında iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmenin yollarını masaya yatırdı.

Suriye İletişim ve Teknoloji Bakanı, Suriye'nin bölgede iletişim ve cep telefonu ağı alanındaki konumunun terörle savaştan önce çok yüksek olduğunu söyledi.

İran Büyükelçisi Sobhani ise İran'ın çeşitli iletişim ve bilgi teknolojisi alanlarında kaydettiği ilerlemeye değinerek, İran'ın bu alanda Suriye ile deneyim alışverişinde bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Sobhani, Suriye bakanının yakın gelecekte Tahran'a yapacağı ziyarette İran'ın bu alanlardaki gelişmiş tesisleri ve teknolojileri hakkında tam olarak bilgi sahibi olmasını umduğunu da dile getirdi.