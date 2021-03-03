İran-Suriye arasında otomobil üretim anlaşması imzalandı

Suriye Sanayi Bakanı Ziyad Sabağ yaptığı açıklamada, bu yöndeki anlaşma dün İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari ile imzalandı.

Sabağ bu anlaşmanın ülkesinin kriz sonrası ekonomik gelişmesi için iyi olduğunu belirterek, toplantıda İran-Suriye otomobil üretim fabrikası (SIAMCO) açılışı için anlaşma sağlandığını söyledi.

Sabağ toplantıda ayrıca iki ülke arasındaki ortak kredi hattı ve durdurulan projelerin yeniden faaliyete geçmesine vurgu yapıldığını söyledi.

SIAMCO, 2007 yılında Şam Sanayi sitesi Adra’da tesis edildi ve Şam isimli aracı piyasaya sundu. Fabrika 2019 yılında faaliyetlerini durdurdu.

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