Sobhani: Suriye’de güvenlik olmadığı iddiası, ekonomik ilişkileri bakltalamak içindır

Elahd kanalına açıklamada bulunan Sobhani, iki ülke ekonomik işbirliği ve İran’ın Suriye’nin yeniden imarına katılımının önemli ve hassas konular olduğunu ve iki ülke ilk adımda önceliklerini ve sonraki adımda da ekonomik ve ticari ilişkiler önündeki engelleri kaldırdıüını söyledi.

Son aylarda Suriye’de 120 İran firmasının katıldığı çeşitli fuarlar açıldığını ifade eden Sobhani, İran Sanayi Bakanının da İran’ın Suriye’de açılan fuarına iştrirak ettiğini.

Suriye topraklarının her türlü işgalini mahkum eden Sobhani, ABD’nin Suriye güçlerinin de o ülkeyi terk etmeye mecbur kalacaklarını ifade etti.

Sobhani, soğuk savaş zamanında büyük güçlerin olayların gidişatını belirlediklerini fakat günümüzde yeni güçlerin olayların kaderini belirttiğini ve ABD’nin artık bölgenin kaderini belirleme yeteneğinin bulunmadığını yeni güçlerden birinin direniş cephesi olduğunu söyledi.

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2012