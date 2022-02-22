BM Suriye temsilcisi İran’ın Suriye’de barış ve istikrarın sağlanmasındaki katkılarını takdir etti

Pederson, İran Dışişleri Bakanının Suriye Yüksek Müşaviri Ali Esğer Khaji ile yaptığı görüşmede Suriye’de barışın ve istikrarın sağlanmasında İran’In çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Suriye’deki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Suriye’deki istikrara ve uygun siyasi duruma işaretle Anayasa Komitesinin 7. Toplantısının oluşması ve siyasi süreç çerçevesinde görüşmelerin mevcut gerçekler göze alınarak yapılmasından memnuniyet duyacağını belirtti.

Pederson da İran’ın çabalarını takdir ederek, son Suriye ziyareti ve Suriyeli yetkililerle anlaşmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Görüşmede taraflar insani konuların çözümüne vurgu yaptılar.

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2012