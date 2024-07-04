İran: ŞİÖ'ye üye ülkeler arasında ortak serbest bölgeler kurmalı

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 24. Zirvesinde yaptığı konuşmada, “Transit ve ticari faaliyetlerin birbirinin tamamlayıcısı olduğuna göre, ŞİÖ'ye üye ülkeler arasında ‘ortak serbest bölgeler’ kurulmasını ve ‘tercihli ve serbest ticaret anlaşması gibi ekonomik anlaşmalar' imzalanmasını öneriyoruz” dedi.

Muhammed Muhbir, “Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerde ticaret, üretim, enerji, ulaştırma, tarım, gümrük, telekomünikasyon alanlarında etkileşimin yanı sıra yapay zeka alanında teknolojinin geliştirilmesine yönelik birçok fırsat ve kapasite bulunmaktadır. Bu kapasitelerin ulusların refahı ve Şangay bölgesinde ve dünya çapında sürdürülebilir barışın ve kalkınmanın sağlamlaştırılması doğrultusunda kullanılması gerekiyor.Transit koridorların etkinleştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılmasında, ekonomik kalkınmada ve üye ülkelerin siyasi istikrarında kilit rol oynamaktadır” ifadelerinde bulundu.

Muhbir, “Şangay İşbirliği Örgütü üyelerinin Kuzey-Güney Koridoru ve İran'ın güney limanları üzerinden dünya ülkeleriyle daha düşük maliyetle ve daha hızlı ticaret yapabileceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir konuşmasını "İran, enerji alanında özellikle tek taraflı yaptırımlar olmak üzere siyasi araçların kullanılmasına şiddetle karşı çıkmakta ve başta petrol ve gaz olmak üzere enerji kaynaklarının büyük bir üreticisi olarak enerji alanında her zaman çok taraflılık politikasını izlemiş ve aktif olarak ‘Şanghay İşbirliği Örgütü Enerji İşbirliği Stratejisi" belgesinin hızlandırılmasına katılmış ve bu belgenin onaylanması ve uygulanmasını destekler." diye sürdürdü.