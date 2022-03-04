Siyonistlerin Viyana müzakereleri önündeki son engellemeleri devam ediyor

Reuters ajansının haberine göre, açıklamada Bennett'in görüşmede Siyonist rejimin Viyana görüşmeleri ve İran'ın nükleer programı ve İran’ın ajans nezdinde açık bulunan dosyalar ile ilgili tutumunu belirttiği bildirildi.

Açıklamaya göre Bennett, İsrail'in beklentisinin UAEK’nın profesyonel ve tarafsız bir organ olarak hareket etmesi yönünde olduğunu ifade etti.

UAEK Başkanı Grossi son birkaç haftada İran ile yapılan sıkı görüşmeler ve varılan anlaşmalar sonrası yarın Tahran’ı ziyaret edecektir. Ziyaretin amacı nükleer konular ve diğer ihtilaflı konuların çözümü ve taraflar arasında teknik işbirliğinin devamı olarak bildirilmektedir.

ABD içindeki radikallerle birlikte Siyonist rejim yetkilileri İran ve 4+1 grubu arasında varılacak muhtemel anlaşmadan ve ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmesi ve İran aleyhine uygulanan zalimce ambargolardan derin endişe duymaktadırlar.

Siyonist rejim geçmişte İran'a ve İran’ın nükleer programına karşı çeşitli eylemler yapmıştır. Bunlar bilim insanlarının öldürülmesinden, nükleer tesislere sabotaj düzenlenmesine kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır fakat her sabotaj sonrası İran nükleer faaliyetleri daha da hızlanmıştır.

Nisan 2021’de Viyana müzakereleri esnasında Natanz nükleer tesisinin elektrik sistemi Siyonistler tarafından saldırıya uğradı, buna paralel olarak İran Atom Enerjisi Kurumu da bu tesiste yüzde 50 uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi ve bunun İsrail’in nükleer terörizmine yanıt olduğu ifade edildi.

New York Times gazetesi de yazdığı bir makalede İsrail’in İran nükleer tesislerine saldırılarının ters tepki yarattığını belirterek, geçen 20 ay zarfında İsrail istihbarat birimlerinin İranlı bilim insanı Mohsen Fahrzade’yi teröre kurban ettiklerini, İran’a ait 4 nükleer ve füze tesisinde patlamalar yaptıklarını ve umutlarının İran santrifüjlerini felç etmek olduğunu ifade etti.

Bu gazete haberinin devamında, ABD ve uluslararası istihbarat birimlerinin bu eylemlerin, İran nükleer programını geciktirmediği gibi İran’ın Uranyum zenginleştirme programının hızlandırılmasına sebep olduğunu ve İran’ın hızlı şekilde yeni santrifüjleri eskilerini yerine ikame ederek, faaliyetlere başladığını bildirdiğini yazdı.

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2012