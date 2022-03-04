Viyana müzakerelerinin son durağı ve nihai anlaşmaya birkaç adım

Dünden bu yana İran ile 4+1 grubu arasında nihai anlaşmaya varılma iddiaları ortaya atıldı fakat heyetlerin tamamı hala bazı kilit noktaların çözülmediğini ve bitiş çizgisine birkaç adım kaldığını ifade ttiler.

Rus müzakere heyeti başkanı Olyanov dün IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’ Biz nihai aşamaya yaklaştık ve fiilen görüşmeleri tamamladık, fakat çözülmesi gereken birkaç konu kalmıştır.’’ İfadesini kullandı.

Olyanov kalan konuların detayları hakkında bilgi vermedi ve müzakerenin hassas konularına girmek istemediğini zira bu aşamada tartılmamış her kelimenin olumsuz etkisinin olacağını belirtti.

Birkaç saat sonra İngiltere heyet başkanı Twitter hesabından Farsça yayınladığı mesajda, ‘’ Biz anlaşmaya çok yakınız, AB koordinatörü Enrike Mora başkanlığında tüm taraflar müzakere etmişlerdir ve sadece nihai birkaç adım atmamız gerekir.’’ Dedi.

Daha sonra Enrike Mora, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Viyana müzakerelerinin son aşamasında olduklarını fakat bazı konuların hala açık olduğunu ve bu kabil zor müzakerelerde başarının hiçbir zaman garanti olmadığını belirtti ve çizginin sonuna varılmadığını söyledi.

Anlaşmadan ayrılarak mevcut duruma sebebiyet veren ABD tarafına göre de bazı konuların kaldığı bildirilmektedir. Jalina Porter dün yaptığı açıklamada, ‘’Müzakere tarafları Tahran ile anlaşmaya yakın olabilirler fakat bazı zor meseleler hala çözülmemiştir, bu konular çözülmediği takdir de bir anlaşma olmayacaktır.’’ Dedi.

Müzakerelere yakın bir kaynak ABD ile ihtilaflı konuların açık olduğunu ve her şey için anlaşma sağlanmadığı takdirde hiçbir şey için anlaşma sağlanmadığını söyledi.

Son bilgilere göre, anlaşma metninin hazır olduğu, fakat Batı hala siyasi kararını vermemiştir. İran son birkaç ay içinde batılı ülkelere kalan konuların neden, nasıl çözüleceğini açıklamıştır, bundan dolayı ABD ve Avrupa için İran’ın tutumu konusunda karanlık bir nokta yoktur ve müzakereler artık karşı tarafın siyasi kararına bağlıdır.

Olyanov dün yaptığı açıklamada ilerlemeler göz önünde bulunduğunda müzakerelerin başarısız olmasının düşünülemez olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade Beyaz Saray’ın blöflerinin geçmişte sonuç vermediğini, Washington’un karar vermesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini, İran’ın anlaşmaya hazır olduğunu fakat sonsuza kadar bunu beklemeyeceğini söyledi.

İran’ın azami direniş stratejisi Trump’ın azami baskı politikasını hezimete uğrattı ve Viyana’da da eğer iyi bir anlaşma sağlanmazsa Biden yönetimi de diplomasi fırsatını kullanmadığından hezimete uğrayacaktır.

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