İran’ın Viyana Temsilcilği: KOEP uygulanmadan nükleer tesislerdeki kamera kayıtları UAEK’ya verilmeyecek

UAEK Başkanı Grossi dün 2022 yılında İran nükleer faaliyetleri ile ilgili raporunu UAEK Yönetim Kuruluna sundu.

İran temsilciği heyet başkanı Mohammadreza Gayibi yaptığı açıklamada raporun geçmiş dönemlerde olduğunu gibi UAEK’nin rutin raporlarından olduğunu ve İran nükleer faaliyetleri ile ilgili son gelişmeler ve yeni teknik bilgiler içerdiğini belirtti.

Gayibi, raporda İran ve ajans arasında Kerec Tesay tesislerinde yeniden kameralar yerleştirilmesi hususunda anlaşma sağlandığı fakat daha sonra İran’ın Kerec yerine İsfahan’da santrifüj rotoru üreteceğini ve 22 Ocak’ta da bu mekanda kameraların yerleştirildiğini belirtti.

Gayibi, İran’ın tam olarak KOEP’e dönmediği sürece kameraların kayıtlarının UAEK’ya verilmeyeceği ve İran’ın yanında kalacağını söyledi.

UAEK raporunsda İran’daki ajansın denetimlerinin İran’ın KOEP çerçevesinde taahhütlerini azaltmasından dolayı etkilendiği bildirilmektedir.

Gayibi, raporda 2021 Şubatı tarihinden itibaren bazı denetimlerin sınırlandırıldığı ifade edildiğini belirterek, bu sınırlamaların kamera kayıtları ile ilgili olduğunu ve İslami Şura Meclisi tarafından çıkarılan kanun çerçevesinde yapıldığını söyledi.

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