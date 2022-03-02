UAEK başkanı, İran ziyaretinin gündemde olduğunu belirtti

Grossi düzenlediği basın toplantısında, İran ile bazı konuların çözümü için yeniden İran’ı ziyaretinin gündemde olduğunu belirtti.

Grossi yaptığı açıklamada ‘’ Bizim İran ile çeşitli formatlarda görüşmelerimiz olmuştur ve her zaman İran ile bir anlaşmaya varmak için her zaman çalıştık.’’ Dedi.

Grossi, ajansın neden İran ile ilgili dönemsel raporun yayınlanmadığına dair soruya karşın, detayları vermeden sadece ‘’ Biz çetin şekilde çalışıyoruz.’’ dedi.

Grossi, İran ve Ajans arasındaki konuların çözümüne iyimser olduğunu belirterek, ‘’ İran ile olan konuları siyasi konulara veya nükleer müzakerelere bağlamadan çözümüne iyimserim.’’ ifadesini kullandı.

Viyana’de cereyan eden müzakerelere değinen Grossi, ‘’ Ülkelerin nükleer müzakeresine dönmesi müzakereleri, ajansa açıklanması gereken konular farklıdır. Görünürde bu konular arasında irtibatlıdır fakat bunların bir birine ne kadar etki etmesini söylemek çok yararlı değildir ve sorunların çözümüne yardımcı olmaz.’’ dedi.

Grossi, ‘’ İhtiyacımız olan ise her iki konuda iyi bir anlaşmaya varmaktır ve o zaman bu iki konu arasındaki irtibatın nedenli etkili olacağı olumlu olabilir.’’ ifadesini kullandı.

Grossi ajansın siyasi konular için başlattığı şeffaflaştırma çabasını durdurmayacağını ifade ederek, ‘’ İhtiyacımız olan, İran ile bir masa etrafında oturmak ve konuları aydınlatmaya çalışmaktır. Bu konular ajansın yeterince aydınlatıldığına ikna olduğunda tamamlanır.’’ dedi.

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2012