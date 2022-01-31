UAEK: İsfahan nükleer tesislerinde denetim kameraları yerleştirildi

UAEK tarafından yapılan açıklamada, kameraların bugün yerleştirildiğini fakat tesiste üretimin başlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada Kerec yeni nükleer tesisinde santrifüj parçaları üretimine başlanmadığını ve bu tesisin İsfahan’a nakil olduğu ve İran’ın ajansa bu parçaların Kerec tesisi yerinde İsfahan’da üreteceğini bildirdiğini ifade etti.

İran ve Ajans geçen ay Kerec nükleer tesisindeki denetim kameralarının değişimi konusunda anlaşmaya vardılar. Bu merkez Haziran ayında bir sabotaja sahne oldu ve bundan dolayı kameralar hasar gördü. Olay sonrası İran bir müddet kameraların değişmesine karşı çıktı.

İran Milli Güvenlik Konseyine yakın Nur News geçen aylarda yaptığı açıklamada, ajansın saldırıyı mahkum ettiğinden dolayı İran isteğe bağlı olarak yeni kameralar yerleştirme izni verdiğini yazdı.İran defalarca nükleer programının barışçıl olduğunu belirtti ve ajansın raporları da her zaman bu konuyu onaylamıştır.

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2012