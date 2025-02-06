İran, İstanbul Uluslararası Turizm Fuarı'nda stant kurdu

28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile yapılan koordinasyon ve İran Turizm ve Otomobil Kulübü’nün yönetimiyle, sekiz İran şirketi bu fuarda İran İslam Cumhuriyeti standı kapsamında yer aldı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü Türkiye’nin üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen fuarın açılış törenine katıldı. Muhammedi, İran İslam Cumhuriyeti standını ziyaret ederek İranlı stant yetkilileriyle İran ve Türkiye, özellikle de İstanbul arasındaki turizm ilişkilerinin genişletilmesi ve geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bu etkinlik, 80 ülkeden 600’den fazla tur operatörünü ağırlayarak yeni ticari bağlantılar kurma ve geniş bir turizm hizmetleri ve destinasyon yelpazesini keşfetme açısından önemli bir fırsat sunuyor.