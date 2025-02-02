Türkiye'den İran'a 55 kültürel ve tarihi eser iade edildi

İran’ın Erzurum Başkonsolosluğu’ndan, Türkiye polisinin bu şehirde ülkemize ait bir dizi kültürel ve tarihi eseri ele geçirdiğine dair bilgi alınmasının ardından, eserlere ait görüntüler incelenmek ve kimlikleri tespit edilmek üzere Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

Uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu eserlerden bazılarının İran kültür ve medeniyetine ait olduğu teyit edildi. Bunun ardından, eserlerin iadesi için UNESCO’nun 1970 Sözleşmesi çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında kültürel ve tarihi eserlerin yasa dışı giriş-çıkışını önlemeye yönelik iş birliği anlaşması kapsamında resmi talepte bulunuldu.

Bu süreç sonunda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras ve Müzeler Genel Müdürü ile Erzurum Vali Yardımcısı tarafından düzenlenen bir törenle eserler Erzurum’daki müzede İran Başkonsolosluğu’na teslim edildi.

İade edilen 55 eser arasında Sasani dönemine ait bir kılıç, Demir Çağı ve Tunç Çağı'na ait olduğu düşünülen hayvan figürinleri, birkaç cam ve metal kase, bir bakır testi (sürahi) ve İran’a ait 42 tarihi sikke bulunuyor. Bu eserler yasa dışı yollarla ülke dışına kaçırılarak Türkiye'ye sokulmuş, ardından Erzurum ve Erzincan illerinde ele geçirilerek yetkililer tarafından muhafaza altına alınmıştı.