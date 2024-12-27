Üçüncü Hâce Ata Kültür, Spor ve Turizm Festivali, 'Kıyı ve Deniz Yaşam Tarzı' temasıyla, Perşembe günü denizcilik töreni Rezif'in icrası, yerel müzik performansları ve geleneksel düğün merasimi gibi etkinliklerle Bender Abbas sahilinde düzenlendi.