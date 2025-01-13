13 Oca 2025 17:42
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News ID: 85719201
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Güney Horasan’da 580 yabancı turist konakladı

13 Oca 2025 17:42
News ID: 85719201
Güney Horasan’da 580 yabancı turist konakladı

Bircend, İRNA- Güney Horasan Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Hadi Şahverdi, bu yılın başından Aralık ayı sonuna kadar 580'den fazla yabancı turistin eyaletin doğal ve tarihi cazibe merkezlerini ziyaret ederek burada konakladığını açıkladı.  

Şahverdi, son 9 ayda 2 milyon 153 bin 750 yerli ve yabancı turistin Güney Horasan’ın tarihi, kültürel ve doğal yerlerini gezdiğini belirtti. Turizm tesislerinin sayısının son iki yılda 194’ten 243’e yükseldiğini ifade etti.  

Genel Müdür, şu anda eyalette 10 otel, 15 misafirhane, 5 yol üzeri dinlenme tesisi, 13 turistik kompleks ve 4 kamp ve turistik alan bulunduğunu söyledi.  

Ayrıca son 9 ayda 1 milyon 263 bin kişinin resmi, gayri resmi ve acil konaklama tesislerinde kaldığını belirten Şahverdi, konaklayanların %77’sinin gayri resmi tesislerde, %2’sinin yol üzeri dinlenme tesislerinde, %22’sinin resmi tesislerde, %1’inden azının ise acil durum konaklama yerlerinde ağırlandığını söyledi.  

Güney Horasan’da 10 dünya mirası, 1055 ulusal eser ve 3655 tescilli tarihi eser bulunmaktadır. Ülkedeki 26 dünya mirası alanından 4’ü ve 5 ulusal miras alanı Güney Horasan’da yer almaktadır.

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