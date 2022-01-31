Yaptırımların kaldırılması görüşmelerinin 8. turu ile paralel yürütülen Batı'nın 3 psikolojik ve medya taktiği

A- Geçici bir anlaşmayı empoze etmek

Bu tur görüşmelerdeki atmosfer arasında medya ve Batılı yetkililer arasında çok amaçlı bir geçici anlaşma konusu vardı. Batı medyası daha önce bir geçici anlaşma konusunu gündeme getirmişti ve bu kez geçici anlaşmanın yeniden taslağı Batılı partiler ve ABD'nin Viyana görüşmelerindeki stratejisini yansıtıyordu.

Her zaman uluslararası sorumluluklarını kabul etmemenin bir yolunu arayan Batılı ülkeler, Nükleer Anlaşma ve İran nükleer meselesini temelde çözmekle ilgilenmiyorlar.

B- "İyi Polis ve Kötü Polis" Oyunu

Müzakerelerin karmaşık ve hassas teknik aşamalara girmesi ve siyasi kararların alınmasıyla birlikte Avrupa troykasında bir görev dağılımına tanık oluyoruz. Fransız temsilcinin daha önceki birçok müzakerede oynadığı olumsuz rolü şimdi İngiliz tarafı devralmış durumda.

Bu bağlamda, müzakerelerin tehlikeli bir çıkmaza girdiğini iddia eden ve şu iddialarda bulunan İngiliz Dışişleri Bakanı'nın yapıcı olmayan yaklaşımına atıfta bulunabiliriz: 'İran şimdi bir anlaşmaya varmak mı, yoksa Nükleer Anlaşma'nın çöküşünden mi sorumlu olmak istediğini seçmeli, ve eğer Nükleer Anlaşma çökerse, tüm seçenekler masada.'

C- Amerikan diplomatik ekibinin yapısını değiştirmenin perde arkası

ABD, görüşmelerin başlangıcından bu yana bir takım taktikler kullandı; Hayali son tarihlerden, alakasız konuları müzakerelerin bütününe bağlamaya kadar. Bu nedenle, İran'a yönelik yaptırımların mimarı olan "Richard Nephew"nun Amerikan ekibinden ayrılması da müzakere ve taviz sürecini hızlandırmak için bir hile olabilir.

Medyada bir süredir ABD müzakere ekibinin değişeceğine dair söylentiler dolaşıyor. Çeşitli medya kuruluşları Robert Mali'nin olası görevden alındığını bildirdiğinde Aralık ayının ortasıydı; Bugün ABD'nin İran Özel Elçisi olarak bilinmesine rağmen, Bill Clinton ve Barack Obama yönetimleri de dahil olmak üzere önceki ABD yönetimlerinde Ortadoğu meselelerinde yer aldı.

Bu olmamasına ve Mali, Washington DC'deki Uluslararası Kriz Grubu'nun başkanlığını sürdürmeye devam etse de, bazıları bu haberleri Amerikan ekibinin yavaş yavaş kendini gösteren iç sorunlarla alakasız görmüyor.

İran tarafının görmezden gelinemeyen talepleri

Karşı tarafın tehdit ve baskılarına rağmen, müzakerelerin yeniden başlamasından bugüne kadar Tahran, yaptırımların kaldırılması ve Batı'nın 22 sayılı karardaki mekanizmaları kötüye kullanmamasını, yaptırımların kaldırılmasını doğrulaması ve garanti etmesi dahil olmak üzere meşru taleplerinden geri adım atmadı.

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