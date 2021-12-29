İtalya Büyükelçisi: Bağımsız medya Viyana müzakerelerinin gerçeklerini yansıtmalı

Prone, IRNA Genel Müdürü Ali Naderi ile yaptığı görüşmede, ülkesinin uzun yıllar boyu İran’ın ilk ticari ortağı olduğunu belirterek, iki ülke dışişleri bakanlarının son aylarda iki görüşme gerçekleştirdiklerini ve bu görüşmelerde ilişkilerin gelişmesi ve bölge konularının incelendiğini söyledi.

Prone, Viyana müzakerelerinin sonucu konusunda iyimser olduğunu belirterek, ‘’ Tüm tarafların ciddiyetle müzakerelerde hazır bulundukları gözükmekte ve bu hususta iki ülkenin medya alanındaki işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Prone, ‘’ Ambargolara ragmen iki ülkenin ticari ve mali ilişkileri korunmaktadır ve özellikle aşı temini konusunda iki ülke bankalarının işbirliğine şahit olduk. ‘’ dedi.

Naderi de İran halkının İtalyan halkını dost olarak gördüğünü ve ilişkilerin gelişmesini desteklediklerini belirterek, Viyana müzakereleri ile ilgili doğru haberler yayınlanması gerektiğini söyledi.

Naderi, İran’ın ciddiyetle müzakerelere katıldığını ve sonuç istediğini belirterek, batı medya akımının İran’a baskı uygulamak ve bu şekilde İran’dan daha fazla imtiyaz almak istediğini ve bağımsız medya akımlarının bu olayla ilgili daha doğru yayın yapması gerektiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012