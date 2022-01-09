Emir Abdullahiyan: İran'ın iyi bir anlaşmaya varma iradesi var

Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jaishankara ile yaptığı telefon görüşmesinde en önemli ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatıran Emir Abdullahiyan, küresel aşılamanın iyi gidişatına atıfta bulunarak, İran'da koronaya karşı mücadeleyi olumlu değerlendirdi.

Afganistan ile ilgili olarak, bu ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, Hindistan'ın Afganistan'a yaptığı insani yardıma değindi ve bu yardımın buğday, ilaç ve korona aşısı şeklinde aktarılması için İran İslam Cumhuriyeti'nin tedbir ve işbirliğini açıkladı.

Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelere ilişkin olarak Dışişleri Bakanımız, görüşmelerin doğru yönde ilerlediğine işaret ederek, 'İyi bir anlaşmaya varmak için iyi niyetimiz var ve eğer Batı tarafı da aynı iyi niyet ve iradeye sahipse iyi bir anlaşmaya varabiliriz' iye konuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankara da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, ülkesindeki koronaya karşı verilen mücadeleye değinerek, 'Hindistan'da vaka sayısı artıyor ancak aşılama hızının iyi olması nedeniyle süreci durdurabiliyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanımızın Hindistan'a yapacağı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Jaishankara, bunu ikili işbirliğini geliştirmek için çok iyi bir fırsat olarak nitelendirdi.

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