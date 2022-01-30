Viyana müzakerelerinde, Batılıların ahde vefasızlıkları son bulacak mi?

Müzakere sürecine kısa bir ara verilmesine rağmen uluslararası uzmanlar her zamandan daha fazla müzakerelerin geleceğinden umutlu olduğundan iyimserdieler.

Müzakere koordinatorü Enrike Mora’nın son alıığı Tweet’de bu şartları özetleyebilir. Mora mesajında, ‘’ Artık siyasi kararlara gerek vardır, heyetler gelecek hafta başkentlerinden direktifleri aldıktan sonra Viyana’ya dönecekler ve şu ana kadar en uzun tur olan 8. tura devam edecekler.’’ dedi.

buna paralel 3 Avrupa ülkesi olan Almanya, Fransa ve İngiltere ortak bir bildiri yayınlayarak Viyana müzakerelerinin sona yaklaştığını ve siyasi kararların gerekli olduğunu bildirdiler.

Şu ana kadar bu ülkeler tarafından bir çok bildiriler yayınlanmıştır fakat önemli olan Avrupalıların özellikle Washington tarafından alınacak siyasi kararların alınmasına yardımcı olmak ve İran’ın haklı istekleri olan ambargoların kaldırılması ve anlaşmanın devamı için garantiler verilmesi cesaretlendirilmesi olacaktır.

Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanlarının bir kaç gün önce yaptıkları telefon görüşmesi sonrası İran ve Fransa Cumhurbaşkanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler ve bu da yine müzakerelerin geleceğini konusunda umutlandırdı.

Elize Sarayından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamda, Macron’un görüşmede nükleer müzakerelerde hızlı ilerleme sağlanmasının önemine vurgu yaptı ve gözle görülür ilerleme’nin sonuçlandırılması ve diplomatic çözümün mümkün ve gerekli olduğunu söyledi.

Gerçi ABD ve Avrupalı müttefiklerinin ahde vefasızlıkları istenilen anlaşmaya ulaşmayı İran için özel hassisiyetler yaratmıştır ,karşı tarafın İran’ın bu kaygılarını gidermek için neler yapacağını görmek lazim.

İngiliz Dışişleri Bakanı’nın müzakerelerin çıkmaza çıktığı ve müzakereierin yavaş ilerlemesi yönünde iddiaların ortaya atılması defalarca batılılar tarafından ortaya atılmıştır. Bunlar Tahran’a baskı için ve kendi isteklerini kabullendirmek için ortaya atılmıştır fakat her seferinde başarısızlığa uğramıştır.

İran’ın müzakereler sürecindeki kesin tutumu dün Cumhurbaşkanı Reyisi tarafından Fransa Cumhurbaşkanına iletildi.

Batılı ülkelerin kabarık ahde vefasızlıkları dosyası dururken bu sefer hangi kararlarla Viyana müzakere masasına döneceklerini bekleyip görmek lazım.

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2012